Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На "Краковце" застряли 200 авто

Воскресенье, 10 сентября 2017, 09:58

На пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей стоит около 200 автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

"Люди стоят несколько часов, пытаясь пересечь границу с соседней Польшей. Впрочем пограничники ничего им не объясняют. Проехать пока машины не могут", - рассказал корреспондент.

На вопрос водителей, будут ли пропускать в воскресенье, работники Госпогранслужбы говорят, что "сами ничего не знают".

Как известно, через этот пункт пропуска планирует вернуться в Украину экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

Поэтому пограничники советовали 9-12 сентября не пересекать границу с Польшей через пункт пропуска "Краковец", а выбирать другие маршруты.

Темы: Саакашвилиграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: