Прикордонники радять обрати інші маршрути через приїзд Саакашвілі

Через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".

Про це повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

"До уваги подорожуючих: у зв’язку із можливим проведенням масових зібрань поблизу пункту пропуску "Краківець" впродовж 9-12 вересня, Державна прикордонна служба України рекомендує обрати інші маршрути руху задля уникнення ймовірних незручностей", - йдеться у повідомленні.

Також прикордонники наголошують тим, хто збирається на кордоні зустрічати Саакашвілі, що у прикордонній смузі діють особливі правила.

"Тому просимо дотримуватися встановлених законодавством норм та правил", - зазначено у повідомленні.

Як розповів УП речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, прикордонні наряди на пункті пропуску "Краківець" буде посилено, щоб не допустити провокацій.

Згодом стало відомо, що пункт пропуску обгородили колючим дротом.

Як повідомлялося, Саакашвілі анонсував своє повернення до України 10 вересня.

При цьому прихильники Саакашвілі анонсують на пункті пропуску мирну громадську акцію.

Зустрічати політика на кордоні також планують народні депутати фракції "Самопоміч" і представники партії "Демократичний альянс".

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства України, а 5 вересня Міністерство юстиції отримало третій запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу цього політика.

Українські прикордонники зазначали, що не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт політика вже недійсний.

Сам Саакашвілі, за його ж словами, подорожує з українським паспортом.

Олег Твердь, УП