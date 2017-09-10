Саакашвили заявил, что поедет в Украину на "Интерсити"

Третий президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что планирует прибыть в Украину из Перемышля поездом "Интерсити".

Об этом он заявил в Перемышле, куда прибыл из Жешува с группой украинских политиков, нардепов и евродепутатом Яцеком Сариуш-Вольским.

"Мы знаем, что на КПП "Краковец" - сотни моих сторонников, но там есть и "титушки", которые готовят провокации ... Чтобы этого избежать ... мы посовещались, и решили, что можем поехать (в Украину) на "Интерсити", - заявил Саакашвили.

Как известно, утром 10 сентября Михеил Саакашвили был в Жешуве, где встретился с украинским политиками и отправился в Перемышль, откуда планировал направиться на КПП "Краковец".

Украинская правда