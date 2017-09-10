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У МВС розглядають 3 основні версії вбивства Махаурі

Неділя, 10 вересня 2017, 15:08

Слідство розглядає три основні версії вибуху автомобіля в центрі Києва, внаслідок якого загинув громадянин Грузії Алі Тімаєв, відомий як Тимур Махаурі.

Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко в ефірі каналу "112 Україна".

"Версія 1 – це могло бути пов'язано зі спецслужбами РФ або з кадирівськими спецслужбами, які є доволі самостійними", - припустив він.

Ще дві версії, за словами Шевченка – це "кримінальне з'ясування стосунків" та міжособистісні взаємини.

Разом з тим, він зазначив, що є всі підстави кваліфікувати цей злочин за статтею 258 Кримінального кодексу (терористичний акт), оскільки є двоє потерпілих, які, очевидно, не були ціллю злочинців.

На даний час злочин кваліфіковано за ч.2 ст. 115 КК – умисне вбивство, скоєне в суспільно небезпечний спосіб.

Як відомо, ввечері 8 вересня у центрі Києва на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто з грузинськими номерами. В машині перебували троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінку доставили до лікарні у важкому стані, здоров'ю дитини загрози немає.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим був Тимур Махаурі.

Українська правда

Теми: Київвбивство
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