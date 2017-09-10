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В МВД рассматривают 3 основных версии убийства Махаури

Воскресенье, 10 сентября 2017, 15:08

Следствие рассматривает три основные версии взрыва автомобиля в центре Киева, в результате которого погиб гражданин Грузии Али Тимаев, известный как Тимур Махаури.

Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко в эфире канала "112 Украина".

"Версия 1 - это могло быть связано со спецслужбами РФ или кадыровскими спецслужбами, которые являются довольно самостоятельными", - предположил он.

Еще две версии, по словам Шевченко - это "криминальные разборки" и межличностные отношения.

Вместе с тем, он отметил, что есть все основания квалифицировать это преступление по статье 258 Уголовного кодекса (террористический акт), поскольку есть двое пострадавших, которые, видимо, не были целью преступников.

В настоящее время преступление квалифицировано по ч.2 ст. 115 УК - умышленное убийство, совершенное в общественно опасный способ.

Как известно, вечером 8 сентября в центре Киева на улице Павла Скоропадского взорвалось авто с грузинскими номерами. В машине находились трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, здоровью ребенка угрозы нет.

Позже выяснилось, что погибшим был Тимур Махаури.

Украинская правда

Темы: Киевубийство
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