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В Нацполіції відхрестилися від затримки поїзда з Саакашвілі

Неділя, 10 вересня 2017, 15:09

У Нацполіції України заявили, що не мають стосунку до затримки потяга "Перемишль - Київ", який не відправляється  зі станції через те, що у вагоні перебуває Міхеіл Саакашвілі. 

Про це йдеться у заяві НПУ від 10 вересня.

"Нацполіція керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, а відтак не має жодного стосунку до розкладу відправлення залізничного транспорту. Це питання не перебуває в межах компетенції діяльності Нацполіції", - йдеться у заяві.

"Національна поліція України не наділена повноваженнями щодо будь-якої діяльності на території іноземних держав", - додали у відомстві. 

У Нацполіції при цьому заявили, що публікують повідомлення "у відповідь на заяви окремих політиків та громадських діячів щодо затримки відбуття потягу ... нібито за вказівкою з боку поліції".

Як відомо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що вирішив прибути в Україну на "Інтерсіті", а не через КПП "Краковець", щоб уникнути можливих провокацій з боку "тітушок", які перебувають на кордоні.  

Після того, як усі, хто супроводжує Саакашвілі, зайшли у потяг, стало відомо, що "Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда "Інтерсіті" сполученням "Перемишль - Київ" не виїжджати, поки екс-глава Одеської ОГА не вийде з вагона

При цьому через гучномовець у вагоні пролунало повідомлення від провідника: "Від поліції надійшла інформація, що у потязі є особа, якій не дозволено в'їзд в Україну".

Українська правда 

Теми: СаакашвіліПольщаполіція
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