Пассажирам в "Интерсити" предложили ехать в Украину автобусами

Пассажирам поезда "Перемышль - Киев", который был задержан в Польше с требованием к Михаилу Саакашвили покинуть вагон, предлагают добраться в Украину автобусом.

Об этом стюарды сообщили пассажирам поезда через громкоговоритель.

"Из-за ситуации, которая сложилась с отправлением поезда, пассажиры для проезда на Украину могут обратиться к дежурному по вокзалу и выехать автобусом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стоимость билетов пассажирам, которые не смогли выехать на "Интерсити", будет компенсирована на территории Украины.

В пресс-центре "Укрзализныци" в свою очередь заявили: ситуация с невозможностью курсирования поезда № 715 "Перемышль - Киев" сложилась в результате отказа лица, не имеющего законных оснований для въезда в Украину, покинуть этот поезд.

"Укрзализныця" для обеспечения перевозок предоставит пассажирам этого поезда автобусы для продолжения путешествия по необходимым маршруту. Необходимое количество автобусов уже отправилась к месту остановки поезда "Перемышль - Киев", - говорится в сообщении УЗ.

В свою очередь на польской железной дороге заявили об отсутствии препятствий отправлению поезда "Перемышль - Киев", в котором Саакашвили планирует пересечь границу Украины.

"С польской стороны нет никаких технических проблем, которые препятствовали бы отправлению в Украину поезда "Интерсити" сообщением Перемышль - Киев, которым в Украину хочет вернуться Михеил Саакашвили", - заявил спикер Польской железной дороги Мирослав Семенец, пишет "Радио Свобода".

На вопрос, что польские железнодорожники будут делать, если поезд будет оставаться на железнодорожной станции Перемышль, Семенец сказал, что польская сторона будет реагировать в соответствии с развитием событий.

Как известно, Михеил Саакашвили заявил, что решил прибыть в Украину на "Интерсити", а не через КПП "Краковец", во избежание возможных провокаций со стороны "титушек", которые находятся на границе.

После того, как все, кто сопровождает Саакашвили, зашли в поезд, стало известно, что "Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать, пока экс-глава Одесской ОГА не выйдет из вагона. Поезд должен был выехать из Перемышля в 14:07 по местному времени.

Украинская правда