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Саакашвілі знову збирався на "Краковець". Але їде в "Шегині"

Неділя, 10 вересня 2017, 17:23

Лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що має намір на автобусі їхати до пункту пропуску "Краковець" на польсько-українському кордоні, як планувалося спочатку.

Про це він заявив на брифінгу в Перемишлі.

"Ми зараз будемо разом їхати на автобусі до "Краковця", - сказав Саакашвілі.

За його словами, українська влада сподівається, що він не доїде до українського кордону.

"Я не зроблю такого подарунку Порошенку, щоб я не поїхав на український кордон, не поспілкувався з прикордонниками і не вирішив своє право повернутися в Україну", - заявив політик.

Він додав, що "якщо тітушки щось зроблять", відповідальність за це лежатиме на українській владі.

Разом з тим, станом на 17:50 кореспондент "Української правди" повідомляє, що автобус із Саакашвілі рухається до пункту пропуску "Шегині".

Пізніше прес-служба "Руху нових сил" підтвердила, що Саакашвілі їде саме в "Шегині".

Як відомо, Міхеіл Саакашвілі раніше заявив, що вирішив прибути в Україну на "Інтерсіті", а не через КПП "Краковець", як планувалося раніше, щоб уникнути можливих провокацій з боку "тітушок", які перебувають на кордоні.  

Після того, як усі, хто супроводжує Саакашвілі, зайшли у потяг "Перемишль - Київ", стало відомо, що "Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда не виїжджати, поки екс-глава Одеської ОГА не вийде з вагона

Українська правда

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Теми: Саакашвілі
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