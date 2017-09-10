Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили снова собирался на "Краковец". Но едет в "Шегини"

Воскресенье, 10 сентября 2017, 17:23

Лидер "Руху нових сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что намерен на автобусе ехать к пункту пропуска "Краковец" на польско-украинской границе, как планировалось изначально.

Об этом он заявил на брифинге в Перемышле.

"Мы сейчас будем вместе ехать на автобусе до "Краковца", - сказал Саакашвили.

По его словам, украинская власть надеется, что он не доедет до украинской границы.

"Я не сделаю такого подарка Порошенко, чтобы я не поехал на украинском границу, не пообщался с пограничниками и не решил свое право вернуться в Украину", - заявил политик.

Он добавил, что "если титушки что-то сделают", ответственность за это будет лежать на украинской власти.

Вместе с тем, по состоянию на 17:50 корреспондент "Украинской правды" сообщает, что автобус с Саакашвили движется к пункту пропуска "Шегини".

Позже пресс-служба "Руху нових сил" подтвердила, что Саакашвили едет именно в "Шегини".

Как известно, ранее Михеил Саакашвили заявил, что решил прибыть в Украину на "Интерсити", а не через КПП "Краковец", как планировалось сначала, во избежание возможных провокаций со стороны "титушек", которые находятся на границе.

После того, как все, кто сопровождает Саакашвили, зашли в поезд, стало известно, что "Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать, пока экс-глава Одесской ОГА не выйдет из вагона

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: