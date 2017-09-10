Саакашвили снова собирался на "Краковец". Но едет в "Шегини"

Лидер "Руху нових сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что намерен на автобусе ехать к пункту пропуска "Краковец" на польско-украинской границе, как планировалось изначально.

Об этом он заявил на брифинге в Перемышле.

"Мы сейчас будем вместе ехать на автобусе до "Краковца", - сказал Саакашвили.

По его словам, украинская власть надеется, что он не доедет до украинской границы.

"Я не сделаю такого подарка Порошенко, чтобы я не поехал на украинском границу, не пообщался с пограничниками и не решил свое право вернуться в Украину", - заявил политик.

Он добавил, что "если титушки что-то сделают", ответственность за это будет лежать на украинской власти.

Вместе с тем, по состоянию на 17:50 корреспондент "Украинской правды" сообщает, что автобус с Саакашвили движется к пункту пропуска "Шегини".

Позже пресс-служба "Руху нових сил" подтвердила, что Саакашвили едет именно в "Шегини".

Как известно, ранее Михеил Саакашвили заявил, что решил прибыть в Украину на "Интерсити", а не через КПП "Краковец", как планировалось сначала, во избежание возможных провокаций со стороны "титушек", которые находятся на границе.

После того, как все, кто сопровождает Саакашвили, зашли в поезд, стало известно, что "Укрзализныця" дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" не выезжать, пока экс-глава Одесской ОГА не выйдет из вагона.

Украинская правда