Возвращение Саакашвили в Украину. Хроника
10 сентября экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили планирует въехать из Польши в Украину, где возможно его задержание: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.
Политик путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.
Пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей огородили колючей проволокой, но в ГПСУ заявили, что колючая проволока на КПП появилась не в связи с приездом Саакашвили.
Также в Госпогранслужбе заявили, что 10 сентября работа журналистов в пункте пропуска "Краковец", куда может прибыть Михеил Саакашвили, будет ограничена, но рядом обустроят место для коммуникации.
Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители "Руха новых сил", политики и активисты.
Міхеіл Саакашвілі приїхав до центру Львова разом з Юлією Тимошенко та нардепами, які супроводжували його з Жешува у Польші.
Зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим, заявив, що у "Шегинях" намагався віддати свій паспорт і просив про надання йому "захисту в Україні", однак безуспішно, і ніяких законів він не порушив.
"Планів поки не маю, чекатиму на дружину і сина (які мають приїхати з пункта пропуску з Польщею)", - сказав Саакашвілі.
Генпрокурор Юрій Луценко: Закон вимагає притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто організовував незаконний перетин кордону, керував такими діями, або сприяв їм порадами чи діями. Це буде зроблено.
Як буде дана оцінка і дій владних інституцій протягом сьогоднішніх подій.
Сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.
"Ми цього не хотіли. Але змушені. Саакашвілі заносимо в Чистилище за незаконний перетин державного кордону України, напад на військовослужбовців ДПСУ в складі групи осіб при виконанні тими своїх обов'язків з охорони державного кордону України. Склад групи осіб уточнюється", - зазначив Зайцев.
У Держприкорднслужбі показали відео бійки у "Шегинях" під час "прориву Саакашвілі". Під час інциденту кілька бійців Національної поліції та ДПСУ отримали тілесні ушкодження, заявили прикордонники.
Коли Саакашвілі з прибічинками проривали кордон, прикордонники розгубились і пустили собак — вівчарки трамували двох людей pic.twitter.com/YKOAR9Llfz— Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 10, 2017
Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Йдеться про щонайменше чотири епізоди - Слободян
Саакашвілі сів в автомобіль, який в супроводі ще кількох машин відразу ж рушив по трасі вглиб країни.
"Сьогодні ми зберемося у Львові, напевно, в найближчому місті і вирішимо", - сказав Саакашвілі на питання про те, як він має намір "далі рухатися на Київ".
Джерело в Держприкордонслужбі України: "Прорив був в автомобільному пункті пропуску, і ні Саакашвілі, ні нардепи прикордонний контроль не проходили. В натовпі, який увірвалася в пункт пропуску, було близько 700 чоловік - зім'яли прикордонників і забрали Саакашвілі"
Помічник глави Держприкордонслужби Олег Слободян:
Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі проходить кордон з Польщею на українському боці ПП "Шегині".
Саакашвілі дав короткий брифінг перед пунктом пропуску "Шегині", куди його не пропустили, мотивуючи повідомленням про замінування.
"Замінувати цю зону технічно неможливо. Якщо вони нас тримають за повних ідіотів і за бидло, якому можна розповісти будь-що, вони дуже помиляються", - сказав він.
Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що депутати вимагають від керівництва ПП "Шегині" надати документи, які підтверджують повідомлення про мінування.
"Ми як депутати вимагаємо від керівництва цього прикордонного переходу подати нам документи, які підтверджують, що це за замінування, хто повідомив, хто дав команду заблокувати", - сказала вона.
За словами Тимошенко, "сумнівів немає, що кордон не замінований".
"Цілого великого генерала прислали на цей перехід, щоб генерал став тут груддю разом з хлопцями, які стоять за нашою спиною і пояснив, що заміновано кордон. Як можна так принижувати українських генералів?", - додала вона.
Тимошенко також заявила, що з часів диктатури Януковича нічого не змінилося, змінилося тільки прізвище диктатора.
"Громадське": в оточенні Саакашвілі повідомили, що він проситиме в Міграційної служби посвідку особи без громадянства
Саакашвілі перетнув польський кордон і проситиме посвідку особи без громадянства — тоді його не зможуть не впустити в Україну pic.twitter.com/Su7QASaUO2— Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 10, 2017
"Рух нових сил":
Закриті навіть пішохідні пункти пропуску
Автобус із Саакашвілі проїхав польську частину кордону і стоїть зараз в сірій зоні.
Автобус Саакашвілі досі залишається на польському пункті пропуску Медика. Усе більше людей збирається на дорозі, спостерігають за ситуацією. Ані авто, ані другий автобус з журналістами та соратниками Саакашвілі не пускають. При цьому неофіційно польські прикордонники повідомили, що після перевірки автобус Саакашвілі таки пропустять. Тим часом на пункт прокуску заїхало 4 поліцейські машини. А водії, які їдуть зі сторони України, розповідають про посилені заходи українських правоохоронців.
Прес-секретар Валентина Наливайченка про перетин кордону Саакашвілі
Журналіст УП Олексій Братущак:
Саакашвілі на автобусі (білий на одному з фото) заїхав на польську частину кордону пропуску Шегині. Одразу після цього проїзд для всіх авто та другого автобусу з депутатами та журналістами перекрили. Люди, які стояли в черзі автомобілей, виходять та дивляться, що відбувається. Зібралося уже кілька десятків спостерігачів.
Саакашвілі разом із командою заїхав до пункту пропуску Медика (Шегині), повідомляє наш журналіст з місця події
Журналіст "Української правди" Олексій Братущак з вокзалу у Перемишлі
Нардеп Світлана Заліщук про ситуацію на кордоні
Репортер УП з Перемишля повідомляє, що плани знову змінилися і зараз вся команда та журналісти вирушать до пункту пропуску Шегині.
"Я не зроблю Порошенку подарунок, і обов’язково буду на кордоні", - заявив Саакашвілі.
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"Рух нових сил" стверджує, що поліція фіксує номерні знаки автомобілів, на яких активісти прибувають на зустріч Саакашвілі
Саакашвілі дає брифінг на вокзалі Перемишля. Обурюється тим, що українська влада перекладає відповідальність на польську сторону і через цю поведінку страждають пасажири. Також він повідомив, що команда вирішила повернутися до першого плану, і зараз вирушить у бік українського кордону на автобусі.
Наш репортер повідомляє про ситуацію у Перемишлі:
Команда Саакашвілі купила квитки на два потяга з Перемишля до Києва, які курсують інтервалом в 3 години. Тепер команда перескочила на інший потяг. Але Саакашвілі чомусь не переходить в цей Інтерсіті, куди вже всі перебігли. Пасажири нервують, кричать, щоб "злазили усі з поїзда".
Тимошенко: "Вся наша команда сідає у потяг знову, і ми будемо очікувати реакції від генерального прокурора"
До станції Мостиська підтягуються прихильники Саакашвілі.
|Фото УП
На залізничній станції "Мостиська" на території України зібралися прибічники Міхеіла Саакашвілі, очікуючи на його приїзд з Перемишля.
На станцію також прибув член "Руху нових сил" Давид Сакварелідзе та розповів про ситуацію із заблокованим поїздом "Перемишль - Київ".
Начальниця сумнозвісного Інтерсіті, який ніяк не може вирушити до України
І трохи творчості про ситуацію із Інтерсіті :)
Депутати готують заяву до поліції Польщі та Генеральної прокуратури, а також звернення до Андрія Парубія. Це вирішили на нараді з Тимошенко, Деревянкоv, Власенком, Крульком а також Наливайченком. Нардепи хочуть поскаржитися на те, що їх заблокували в потязі. Загалом в Інтерсіті зараз 11 депутатів.
Депутати також очікують на українського консула. При цьому в усій ситуації звинувачують особисто Порошенка.
Депутат Мустафа Найєм повідомляє з потягу Перемишль-Київ
На пункті пропуску Мостиська вже готові зустрічати Саакашвілі.
Тим часом на Мостиська II #SaakashviliSunday pic.twitter.com/Q95hl5H2Mp— Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 10, 2017
Наш кореспондент, який зараз перебуває в Інтерсіті, повідомляє, що пасажирам, що поїдуть автобусами, компенсують повну вартість квитків.
Провідники потяга цю інформацію не коментують. Також вони не пояснюють, хто дає вказівку тримати потяг. Попередньо озвучена проводником інформація, що надійшла вказівка від української поліції, не підтвердилася.
Деякі пасажири вже залишили потяг.
|Фото Олексія Братущака
|Автор Олексій Братущак
Пасажирам Інтерсіті, в якому перебуває Саакашвілі, запропонували їхати в Україну автобусами.
"Пасажири, що бажають здійснити поїздку, треба звернутися до чергового по вокзалу, і вам буде надано автобуси, які вас доставлять на територію України. Вартість квитків буде повернута на території України"
Віктор Чумак вважає, що тримаючи потяг з Саакашвілі у Перемишлі, влада намагається виграти час, що перекинути посилені загони правоохоронців до Мостиської. Якщо потяг рушиться, то саме в цьому місці Саакашвілі проходитиме прикордонний контроль.
Також нардеп заявляє, що після повернення до Києва соратники Саакашвілі подадуть скарги на дії бригади потягу. Зокрема, на блокування потягу, а в разі, якщо потяг буде стояти ще кілька годин, то поскаржаться ще й на тортури.
Депутати чекають, щоб польська влада дала чітку вказівку вирушати потягу. Але поліцейські неофіційно пояснюють, що вони вплинути на ситуацію жодним чином не можуть.
|Фото Олексія Братущака
Позиція нардепа від БПП Олексія Гончаренка
Міністр інфраструктури Володимир Омелян певно відреагував на "посіпаку Порошенка".
Потяг, в якому знаходиться Саакашвілі, нікуди не їде. Юлія Тимошенко пропонує збирати прихильників під АП, щоб вплинути на ситуацію.
Фото Олексій Братущак, УП
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Саакашвілі розповідає, що для того, щоб потяг випустили із Перемишля, у справу втрутився міністр внутрішніх справ Польщі. Також Саакашвілі назвав міністра інфраструктури Володимира Омеляна "посіпакою Порошенка".
У Нацполіції України заявили, що не мають жодного стосунку до того, що поїзд "Перемишль - Київ" не випускають з залізничної станції, вимагаючи висадити Міхеіла Саакашвілі.
Наш кореспондент з місця події повідомляє, що потяг із Саакашвілі нікуди не їде. Від колишьного президента Грузії вимагають залишити вагон.
Єгор Фірсов повідомив, що поїзд "Перемишль - Київ" все ж таки вирушає разом з Саакашвілі.
Потяг із Саакашвілі поки нікуди не їде
"Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда "Інтерсіті" сполученням "Перемишль - Київ" не виїжджати до тих пір, поки Саакашвілі не вийде з вагона.
Поліція затримала біля пункту пропуску "Краковець" понад сто осіб у камуфляжній формі, які рухалися в бік українсько-польського кордону.
У них виявили газові балончики, стартовий пістолет, а також металеві предмети.
Четверо з доправлених до відділку мають судимість. Усі – мешканці інших регіонів України. Серед затриманих – студенти, а також троє неповнолітніх.
Саакашвілі: на КПП Краковець - мої прихильники та "тітушки", можливі провокації. Ми порадилися і вирішили, що поїдемо на "Інтерсіті" pic.twitter.com/xt3iysvLc6— Українська правда (@ukrpravda_news) September 10, 2017
Саакашвілі з групою українських депутатів та євродепутатом прибув до Перемишля pic.twitter.com/t8ymuxt27S— Українська правда (@ukrpravda_news) September 10, 2017
Нардеп Віктор Чумак - про варіанти розвитку подій на КПП "Краковець" при спробі Міхеіла Саакашвілі перетнути кордон: "Саакашвілі може застрягти на кордоні".
Саакашвілі українською мовою пояснив, що не має плану Б, і перетинатиме кордон разом з сином.
А тим часом на "Краковці" затримали навпівголу дівчину, яка стояла на трасі перед пунктом пропуску. Вона тримала в руках портрети президента Петра Порошенка і лідера партії "Рух нових сил", екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, а на голому торсі англійською мовою у неї було написано "дурні без кордонів".
На голові в неї був вінок, і, можливо, вона є активісткою руху "FEMEN". Також на дівчині були панчохи в кольорах українських і польських державних прапорів і написами "UA" та "PL" відповідно.
Наш кореспондент Олексій Братущак з місця події
Вулицями Жешува. Саакашвілі на автобусі прямує в Перемишль. Разом з ним їдуть журналісти, українські депутати. Перед цим Саакашвілі в одному з кафе Жешува зустрівся з Тимошенко. Там же провели короткий брифінг.
Отже, запланований брифінг у Жешуві скасовано. Кореспондент УП з місця події повідомляє, що Саакашвілі спілкуватиметься із пресою у Перемишлі.
Міхеіл Саакашвілі разом з групою депутатів виїхали з Жешува до Перемишля, повідомляє екс-нардеп Єгор Фірсов.
Останньою з готелю вийшла Тимошенко. Коментувати УП зустріч учорашню з Саакашвілі відмовилася. Зараз депутати вирішують що робити, бо Саакашвілі на місці немає
У пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею поліцейські зупинили групу з близько 40 невідомих, одягнених переважно в камуфляжний одяг, які організовано рухалися в бік ПП і наметового містечка прихильників Саакашвілі.
Разом з тим, прес-служба "Руху нових сил" заявила, що представники поліції "працюють синхронно з "тітушками", яких привезли у 6 автобусах в Краковець, щоб залякати активістів".
Міхеіл Саакашвілі заявляє, що "плану Б" не має, а кордон перетинатиме разом з дружиною та дитиною, пише "Громадське".
До польського Жешува, де Міхеіл Саакашвілі планує провести прес-конференцію перед поверненням до України, приїхали українські політики, зокрема Валентин Наливайченко, нардеп Дмитро Добродомов.
Плани змінилися. Тепер брифінг Саакашвілі планують на вуліці поблизу готелю. Саакашвілі нібито пішов зустрічати євродепутатів
Як передає кореспондент УП, прес-конференція Саакашвілі в польському Жешуві досі не почалася, журналістів попросили вийти з конференц-зали.
Разом з тим, у готелі Метрополітен помітили також дружину та сина Саакашвілі.
|Всі фото УП
Запланована у Жешуві прес-конференція поки що не розпочалась. У команді Саакашвілі повідомляють, що до готелю мають приїхати європарламентарі.
Як передає кореспондент УП, у конференц-залі отелю Метрополітен у Жешуві більше 10 телекамер очікують на прес-конференцію Саакашвілі
На КПП "Краковець" прихильники та соратники Саакашвілі встановили сцену, ведуть виступи.
На місці події багато правоохоронців.
"Рух нових сил" повідомляє, що невідомі намагаються зірвати акцію зустрічі Саакашвілі
Саакашвілі вирішив провести прес-конференцію в польському Жешуві, а не в Перемишлі, як планувалося раніше.
До Жешува прибула також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
У поліції заявили, що протягом ночі правопорушень або надзвичайних подій поблизу пункту пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні не зафіксовано.