Возвращение Саакашвили в Украину. Хроника

22:39

Міхеіл Саакашвілі приїхав до центру Львова разом з Юлією Тимошенко та нардепами, які супроводжували його з Жешува у Польші.

Зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим, заявив, що у "Шегинях" намагався віддати свій паспорт і просив про надання йому "захисту в Україні", однак безуспішно, і ніяких законів він не порушив.

"Планів поки не маю, чекатиму на дружину і сина (які мають приїхати з пункта пропуску з Польщею)", - сказав Саакашвілі.