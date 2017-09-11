Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону Саакашвілі
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, а також його прихильниками.
Про це МВС повідомило на сторінці в Twitter.
"Поліція внесла в ЄРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться в повідомленні.
#Поліція внесла у ЄРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" https://t.co/ozKRyGQdCV— МВС України (@MVS_UA) September 10, 2017
У поліції повідомили, що слідчими ці дії кваліфіковані за ознаками ч. 1 ст. 332 КК. За вчинення цього кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину.
Раніше повідомлялося, що під час інциденту з проривом кордону прихильниками Саакашвілі 11 бійців Національної поліції і 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.
У МВС заявили, що попередньо в діях організаторів масових заворушень на кордоні вбачаються ознаки порушення ст.332 і 348 Кримінального кодексу України.