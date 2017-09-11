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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону Саакашвілі

Понеділок, 11 вересня 2017, 01:44
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону Саакашвілі

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, а також його прихильниками.

Про це МВС повідомило на сторінці в Twitter.

"Поліція внесла в ЄРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що слідчими ці дії кваліфіковані за ознаками ч. 1 ст. 332 КК. За вчинення цього кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину.

Раніше повідомлялося, що під час інциденту з проривом кордону прихильниками Саакашвілі 11 бійців Національної поліції і 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

У МВС заявили, що попередньо в діях організаторів масових заворушень на кордоні вбачаються ознаки порушення ст.332 і 348 Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвіліполіція
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