Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону Саакашвілі

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, а також його прихильниками.

Про це МВС повідомило на сторінці в Twitter.

"Поліція внесла в ЄРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться в повідомленні.

#Поліція внесла у ЄРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" https://t.co/ozKRyGQdCV — МВС України (@MVS_UA) September 10, 2017

У поліції повідомили, що слідчими ці дії кваліфіковані за ознаками ч. 1 ст. 332 КК. За вчинення цього кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину.

Раніше повідомлялося, що під час інциденту з проривом кордону прихильниками Саакашвілі 11 бійців Національної поліції і 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

У МВС заявили, що попередньо в діях організаторів масових заворушень на кордоні вбачаються ознаки порушення ст.332 і 348 Кримінального кодексу України.