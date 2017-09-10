МВС: через Саакашвілі постраждали 11 поліцейських і 5 прикордонників

Під час інциденту з проривом кордону прихильниками Міхеіла Саакашвілі 11 бійців Національної поліції та 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Там заявили, що попередньо в діях організаторів масового безладу на кордоні вбачаються ознаки порушення ст.332 та 348 Кримінального кодексу України.

"Близько 20:00 група агресивно налаштованих осіб з боку в`їздного шлагбауму у пункті пропуску "Шегині" зчинила бійку з представниками Національної поліції та Держприкордонслужби, вдерлася до пункту пропуску, порушила державний кордон України та сприяла незаконному порушенню державного кордону групою осіб серед яких були в т.ч. і Міхаїл Саакашвілі, і народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що адміністрація Держприкордонслужби звертається до всіх осіб, які незаконно порушили державний кордон України, прибути у пункт пропуску "Шегині" для оформлення факту законності перетину кордону.

Стаття 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), якщо це відбувається за попередньою змовою групою осіб, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Стаття 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Як повідомлялося, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон.

Джерело в Держприкордонслужбі України зазначило, що у зв'язку з позаштатною ситуацією ніхто українських політиків і громадських діячів, які перебували "сірій зоні" на українсько-польському кордоні разом з Михайлом Саакашвілі, не пройшов прикордонний контроль з українського боку.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеїлом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон.

Українська правда