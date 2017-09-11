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ЄС закликає Росію звільнити українських політв’язнів

Понеділок, 11 вересня 2017, 14:02

ЄС закликає Росію звільнити усіх громадян України, незаконно затриманих чи засуджених в Росії або незаконно анексованому Криму.

Про це повідомляє Посольства України в Польщі в Twitter.

Раніше заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця закликав Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ повпливати на Росію для звільнення українських політв’язнів.

Як відомо, з 11 по 22 вересня в Варшаві БДІПЛ ОБСЄ проводить щорічне засідання з реалізації заходів з питань людського виміру.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова відзначила, що Україна на засіданні БДІПЛ ОБСЄ розповідатиме "про чисельні репресії та війну, що розгорнула РФ проти України".

"Разом з тим, увага БДІПЛ ОБСЄ буде в тому числі присвячена виклику різних форм свобод, в тому числі свободі слова. Про це Україні теж є що розказати. Російська інквізіція журналістики, медіа, як частина армії та окупації свідомості людей через пропаганду та фейк – тільки частина тем, що варті уваги", - написала Джапарова у facebook. 

Як відомо, 11 вересня Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Теми: КриманексіяРосіяправа людини
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