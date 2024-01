ЕС призывает Россию освободить украинских политзаключенных

ЕС призвала Россию освободить всех граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных в России или незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Посольства Украины в Польше в Twitter.

EU calls on #Russia to free all Ukrainian citizens illegally detained, tried, or convicted in Russia/illegally annexed Crimea #HDIM2017 pic.twitter.com/geahGZOpky