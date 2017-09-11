ЕС призывает Россию освободить украинских политзаключенных

ЕС призвала Россию освободить всех граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных в России или незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Посольства Украины в Польше в Twitter.

EU calls on #Russia to free all Ukrainian citizens illegally detained, tried, or convicted in Russia/illegally annexed Crimea #HDIM2017 pic.twitter.com/geahGZOpky — UK Delegation OSCE (@UKOSCE) September 11, 2017

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица призвал Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ повлиять на Россию для освобождения украинских политзаключенных.

Как известно, с 11 по 22 сентября в Варшаве БДИПЧ ОБСЕ проводит ежегодное заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова отметила, что Украина на заседании БДИПЧ ОБСЕ будет рассказывать "о многочисленных репрессиях и войне, которые развернула РФ против Украины".

"Вместе с тем, внимание БДИПЧ ОБСЕ будет, в том числе, посвящено вызовам различных форм свобод, в том числе свободе слова. Об этом Украине тоже есть что рассказать. Российская инквизиция журналистики, медиа, как часть армии и оккупации сознания людей через пропаганду и фейк – только часть тем, достойных внимания ", - написала Джапаров в facebook.

Как известно, 11 сентября Российский суд в Крыму присудил Ахтему Чийгозу 8 лет колонии строгого режима.