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МЗС про вирок Чийгозу: Це розправа

Понеділок, 11 вересня 2017, 14:41

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через незаконний вирок російської окупаційної влади в Криму заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.

Про йдеться у коментарі МЗС стосовно вироку.

"Розправа російських окупантів із заступником Голови Меджлісу кримськотатарського народу А.Чийгозом за його підтримку територіальної цілісності України та боротьбу за права людини є черговим проявом репресивної політики РФ на Кримському півострові з метою придушення інакомислення та опозиції кремлівському режиму, дискримінації кримських татар", - зазначили у відомстві.

МЗС вимагає від Росії звільнити Чийгоза,припинити репресії щодо кримських татар і українців в окупованому Криму та відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

Також відомство закликало міжнародну спільноту послідовно реагувати на цинічні порушення прав людини в Криму та посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль, щоб повернути Росію в міжнародно-правове поле.

Як повідомлялося, 11 вересня Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Вранці 11 вересня до Верховного суду Криму, де повинні були винести вирок у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, стягнули поліцію і встановили металошукачі.

Теми: Кримкримські татари
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