МИД о приговоре Чийгозу: Это расправа

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за незаконного приговора российской оккупационной власти в Крыму заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

Об этом говорится в комментарии МИД относительно приговора.

"Расправа российских оккупантов над заместителем Председателя Меджлиса крымскотатарского народа А.Чийгозом за его поддержку территориальной целостности Украины и борьбу за права человека является очередным проявлением репрессивной политики РФ на Крымском полуострове с целью подавления инакомыслия и оппозиции кремлевскому режиму, дискриминации крымских татар", - отметили в ведомстве.

МИД требует от России освободить Чийгоза, прекратить репрессии в отношении крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также ведомство призвало международное сообщество последовательно реагировать на циничные нарушения прав человека в Крыму и усилить политико-дипломатическое давление на Кремль, чтобы вернуть Россию в международно-правовое поле.

Как сообщалось, 11 сентября российский суд в Крыму присудил Ахтему Чийгозу 8 лет колонии строгого режима.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Утром 11 сентября к Верховному суду Крыма, где должны были вынести приговор по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, стянули полицию и установили металлоискатели.

Украинская правда