Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура АРК оголосила підозру справжньому винуватцю у "справі Чийгоза"

Понеділок, 11 вересня 2017, 15:04

Прокуратура Криму 11 вересня повідомила про підозру одному із екс-керівників кримської міліції, чиї дії призвели до загибелі людей 26 лютого 2014 року на мітингу біля Верховної Ради півострову.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"Це вже третя підозра колишнім керівникам правоохоронних органів Криму, які не забезпечили громадський порядок під час проведення мирного мітингу, внаслідок якого загинуло 2 особи та майже 20 отримали фізичні пошкодження різного ступеня тяжкості", - прокоментував прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Він зауважив, що саме злочинні дії вищевказаного правоохоронця, а не Ахтема Чийгоза, якого за цим фактом засудила окупаційна влада Криму, стали причиною смерті людей.

Повідомляється, що мова йде про колишнього заступника начальника Сімферопольського міського управління МВС. Слідство встановило, що він не організував дії підлеглих, що охороняли порядок під час мітингу, і це спричинило загибель людей.

Колишньому правоохоронцю інкримінується правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Ця стаття передбачає від двох до п'яти років в'язниці.

Як повідомлялося, 11 вересня російський суд в Криму присудив одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Окупанти звинувачують засудженого в організації масових заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримпрокуратураміліціякримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: