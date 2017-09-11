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Прокуратура АРК объявила подозрение настоящему виновнику в "деле Чийгоза"

Понедельник, 11 сентября 2017, 15:04

Прокуратура Крыма 11 сентября сообщила о подозрении одному из экс-руководителей крымской милиции, чьи действия привели к гибели людей 26 февраля 2014 года на митинге возле Верховной Рады полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Это уже третье подозрение бывшим руководителям правоохранительных органов Крыма, которые не обеспечили общественный порядок во время проведения мирного митинга, в результате которого погибли 2 человека и около 20 получили физические повреждения различной степени тяжести", - прокомментировал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Он отметил, что именно преступные действия вышеуказанного милиционера, а не Ахтема Чийгоза, которого по данному факту осудила оккупационная власть Крыма, стали причиной смерти людей.

Сообщается, что речь идет о бывшем заместителе начальника Симферопольского городского управления МВД. Следствие установило, что он не организовал действия подчиненных, охранявших порядок во время митинга, и это повлекло гибель людей.

Бывшему милиционеру инкриминируется правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность). Эта статья предусматривает от двух до пяти лет тюрьмы.

Как сообщалось, 11 сентября российский суд в Крыму приговорил одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Оккупанты обвиняют осужденного в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 под стенами Верховной Рады Крыма.

Украинская правда

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Темы: Крымпрокуратурамилициякрымские татары
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