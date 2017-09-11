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Киев потребует экстрадиции Чийгоза – Чубаров

Понедельник, 11 сентября 2017, 16:11

Украинские власти будут добиваться экстрадиции в Украину осужденного в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза после вступления приговора в силу.

Об этом на пресс-конференции 11 сентября в Киеве сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, сообщают "Крым.Реалии".

"Как только приговор вступит в окончательную силу, то одновременно с обращением в Европейский суд по правам человека украинское государство при нашем (Меджлиса кримскотатарского народа – ред.) содействии будет настаивать на его экстрадиции на территорию Украины", – добавил Чубаров.

Он добавил, что у него были опасения относительно того, как оккупационный суд в Крыму определит гражданство Чийгоза в приговоре.

"В приговоре его определили как гражданина Украины. Это дает Украине возможность говорить об экстрадиции Ахтема Чийгоза согласно действующим международным договорам между Украиной и Россией", - подытожил Чубаров.  

Как сообщалось, 11 сентября российский суд в Крыму присудил Ахтему Чийгозу 8 лет колонии строгого режима.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Утром 11 сентября к Верховному суду Крыма, где должны были вынести приговор по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, стянули полицию и установили металлоискатели.

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Темы: крымские татарыКрыманнексияправа человека
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