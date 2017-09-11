У сина депутата з партії Ляшка вкрали автомобіль

Невідомі вкрали автомобіль сина депутата від Радикальної партії Олега Ляшка Верховної Ради Віктора Вовка.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Головного управління Національної поліції в Києві Оксана Блищик.

"Автомобіль було викрадено кілька днів тому," – сказала Блищик.

В Нацполіції додали, що за фактом викрадення відкрито кримінальне провадження.

Як передають "Українські новини", йдеться про автомобіль Mazda CX5. На запитання "Української правди" щодо підтвердження цієї інформації Блищик відповіла, що не пам’ятає марку автомобіля.

18 серпня повідомлялось про викрадення службового автомобіля заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

20 серпня поліцейські знайшли авто та упіймали п'ятьох його викрадачів, а 22 серпня – суд постановив взяти іх під варту.

Софія Лукашова, для УП