Адвокат зустрівся з Грибом в краснодарському СІЗО
Адвокат зниклого в Білорусі і утримуваного в краснодарському СІЗО Павла Гриба Андрій Сабінін зустрівся зі своїм підзахисним.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Зустрівся в СІЗО з Павлом Грибом. Виглядає нормально, але турбується, що без ліків. Також не вирішені побутові проблеми", - написав Сабінін.
Він також додав, що не може коментувати суть звинувачення Гриба більш детально, оскільки дав підписку про нерозголошення.
"Зі слів самого Гриба, він був вивезений із Гомеля невідомими людьми і переданий іншим невідомим, і, приблизно за два дні в Смоленській області був оформлений протокол затримання. Після цього він був доправлений в Краснодар", - написав адвокат.
Він наголосив, що в ізоляторі ФСБ перевіряють навіть кулькову ручку, тому сказане, якщо і записане, то не ним.
На прохання "Української правди" повідомити більше інформації про умови утримання Гриба і його самопочуття адвокат відмовився.
Раніше повідомлялося, що до затриманого російськими спецслужбами Грибу не пускають адвоката.
Батько утримуваного в СІЗО в Краснодарському краї у Павла Гриба заявив, що утримання його сина без ліків може привести до фатальних наслідків.
Українська правда