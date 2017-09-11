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Адвокат зустрівся з Грибом в краснодарському СІЗО

Понеділок, 11 вересня 2017, 18:19

Адвокат зниклого в Білорусі і утримуваного в краснодарському СІЗО Павла Гриба Андрій Сабінін зустрівся зі своїм підзахисним.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Зустрівся в СІЗО з Павлом Грибом. Виглядає нормально, але турбується, що без ліків. Також не вирішені побутові проблеми", - написав Сабінін.

Він також додав, що не може коментувати суть звинувачення Гриба більш детально, оскільки дав підписку про нерозголошення.

"Зі слів самого Гриба, він був вивезений із Гомеля невідомими людьми і переданий іншим невідомим, і, приблизно за два дні  в Смоленській області був оформлений протокол затримання. Після цього він був доправлений в Краснодар", - написав адвокат.

Він наголосив, що в ізоляторі ФСБ перевіряють навіть кулькову ручку, тому сказане, якщо і записане, то не ним.

На прохання "Української правди" повідомити більше інформації про умови утримання Гриба і його самопочуття адвокат відмовився.

Раніше повідомлялося, що до затриманого російськими спецслужбами Грибу не пускають адвоката.

Батько утримуваного в СІЗО в Краснодарському краї у Павла Гриба заявив, що утримання його сина без ліків може привести до фатальних наслідків.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосія
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