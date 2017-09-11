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Адвокат встретился с Грибом в краснодарском СИЗО

Понедельник, 11 сентября 2017, 18:19

Адвокат пропавшего в Беларуси и удерживаемого в краснодарском СИЗО Павла Гриба Андрей Сабинин встретился со своим подзащитным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Встретился в СИЗО с Павлом Грибом. Выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств. Также не решены бытовые проблемы", - написал Сабинин.

Он также добавил, что не может комментировать суть обвинения Гриба более подробно, поскольку дал подписку о неразглашении.

"Со слов самого Гриба, он был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого доставлен в Краснодар", - написал адвокат. 

Он подчеркнул, что в изоляторе ФСБ досматривают даже шариковую ручку, поэтому это если и записано, то не им.

На просьбу "Украинской правды" сообщить больше информации об условиях содержания Гриба и его самочувствии адвокат отказался.

Ранее сообщалось, что к задержанному российскими спецслужбами Грибу не пускают адвоката.

Отец удерживаемого в СИЗО в Краснодарском крае у Павла Гриба заявил, что содержание его сына без лекарств может привести к фатальным последствиям.

Украинская правда

Темы: политзаключенныеРосcия
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