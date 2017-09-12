Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путіна знайшли на чому піаритись перед президентськими виборами

Вівторок, 12 вересня 2017, 05:37

Стратегія президентської кампанії Володимира Путіна, що розробляється в політичному блоці Кремля, майже готова.

Про це газеті "Коммерсант" розповіло джерело в адміністрації президента РФ.

За даними видання, процедура висування на вибори президента Росії Володимира Путіна пройде "в два етапи".

Згідно з планами адміністрації, перший етап висунення Путіна в президенти запланований на листопад. В ході нього, згідно зі стратегією, Путін повинен дати "принципову згоду" на те, щоб висунути свою кандидатуру на новий термін.

За словами джерела, формат події повинен чимось нагадувати "пряму лінію президента": спілкування з громадянами, які сформулюють прохання про висунення, якісна телевізійна картинка.

При цьому, як повідомляється, піаритися Путін має намір, серед іншого, на відкритті пам'ятника жертвам політичних репресій на проспекті Сахарова в Москві.

Також повідомляється, що день президентських виборів може бути перенесений на дату підписання так званого "договору про приєднання Криму" - 18 березня.

Другий етап передбачає юридичне висунення Путіна як самовисуванця зі збором підписів на підтримку кандидата у найпізніші терміни, щоб офіційна виборча кампанія виявилася максимально стислою. За однією з версій, допомагати збору підписів буде актив партії "Єдина Росія".

Раніше російське видання "Ведомости" повідомляло, що в адміністрації російського президента задумалися над тим, щоб головним суперником Путіна на виборах стала жінка. Одним з можливих варіантів називали Ксенію Собчак.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: