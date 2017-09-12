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У Путина нашли на чем пиариться перед президентскими выборами

Вторник, 12 сентября 2017, 05:37

Стратегия президентской кампании Владимира Путина, разрабатываемая в политическом блоке Кремля, почти готова. 

Об этом газете "Коммерсантъ" рассказал источник в администрации президента РФ.

По данным издания, процедура выдвижения на выборы президента России Владимира Путина пройдет "в два этапа".

Согласно планам администрации, первый этап выдвижения Путина в президенты запланирован на ноябрь. В ходе него, согласно стратегии, Путин должен дать "принципиальное согласие" на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

По словам источника, формат события должен чем-то напоминать "прямую линию президента": общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

При этом, как сообщается, пиариться Путин намерен,среди прочего, на открытии памятника жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова в Москве. 

Также сообщается, что день президентских выборов может быть перенесен на дату подписания так называемого "договора о присоединении Крыма" — 18 марта.

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.  По одной из версий, помогать сбору подписей будет актив партии "Единая Россия".

Ранее российское издание "Ведомости" сообщало, что в администрации российского президента задумались над тем, чтобы главным соперником Путина на выборах стала женщина. Одним из вероятных вариантов называли Ксению Собчак.

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Темы: РосcияПутинвиборы
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