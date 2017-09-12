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Податок на прибуток навряд замінять податком на виведений капітал цьогоріч

Вівторок, 12 вересня 2017, 09:41

Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал в 2017 році навряд чи відбудеться.

Про це міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив в інтерв'ю "Українським новинам".

"Очевидно, що в рамках бюджетного процесу цього року це буде (заміна податків), тільки якщо ми різко скоротимо видатки до 2-го читання. Але ви розумієте, що цього року такі істотні зміни малоймовірні", – сказав він.

"Крім того, для впровадження мають бути розроблені підзаконні акти. У кожному разі, законопроект розроблений, модель є, а значить, є що обговорювати в Кабінеті міністрів і парламенті", – пояснив Данилюк.

Він додав, що податок на прибуток має велике значення для поповнення держбюджету.

"На перших етапах будуть втрати бюджету. Суми дуже великі - 35-40 мільярди гривень. Виникає питання компенсаторів. Звучать ідеї різні: давайте піднімемо інші податки.

"Моя принципова позиція – податки підвищувати не можна, а компенсатором має бути зниження державних видатків. Тому ми цей закон зараз подали на розгляд Кабміну й далі будемо визначатися, які саме видатки урізати", – сказав Данилюк.

Як відомо, у червні Міністерство фінансів оголосило про плани ввести податок на виведений капітал замість податку на прибуток.

Теми: податкиМінфінбюджет
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