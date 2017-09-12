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Налог на прибыль вряд ли заменят налогом на выведенный капитал в этом году

Вторник, 12 сентября 2017, 09:41

Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал в 2017 году вряд ли состоится.

Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в интервью "Українським новинам".

"Очевидно, что в рамках бюджетного процесса этого года это будет (замена налогов), только если мы резко сократим расходы ко 2-му чтению. Но вы понимаете, что в этом году такие существенные изменения маловероятны", – сказал он.

"Кроме того, для внедрения должны быть разработаны подзаконные акты. В любом случае, законопроект разработан, модель есть, а значит есть что обсуждать в Кабинете министров и парламенте", – сообщил Данилюк.

Он объяснил, что налог на прибыль имеет большое значение для пополнения госбюджета.

"На первых этапах будут потери бюджета. Суммы очень большие – 35-40 миллиардов гривен. Возникает вопросов компенсаторов. Звучат идеи разные: давайте поднимем другие налоги", – отметил министр.

"Моя принципиальная позиция – налоги повышать нельзя, а компенсатором должно быть снижение государственных расходов. Поэтому мы этот закон сейчас подали на рассмотрение Кабмина и дальше будем определяться, какие именно расходы урезать", – сказал Данилюк.

Как известно, в июне Министерство финансов объявило о планах ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль.

Темы: налогиМинфинбюджет
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