Путін оголосить про наміри балотуватися на черговий термін у листопаді – ЗМІ

Публічне оголошення президента Росії Владимира Путіна про свою згоду піти на новий президентський термін заплановане на листопад.

Про це повідомляє газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерело в адміністрації президента РФ.

Відповідно до планів Кремля, висування Путіна в президенти пройде в два етапи.

На першій стадії, в листопаді, Путин дасть принципову згоду на те, щоб висунути свою кандидатуру на новий термін.

"Неможливо до грудня тягнути з цим питанням, інакше буде сприйматися неприродно", - пояснив співрозмовник газеті.

За його словами, формат подій має нагадувати "пряму лінію президента": спілкування з громадянами, які сформулюють прохання про висування, якісну телевізійну картинку.

Восени планується провести відразу кілька заходів за участю Путіна. Зокрема, відкриття пам'ятника жертвам політичних репресій на проспекті Сахарова в Москві.

День президентських виборів можуть перенести на дату підписання так званого "договору про приєднання Криму" – 18 березня.

Другий етап передбачає юридичне висування Путіна як самовисуванця зі збором підписів на підтримку кандидата у найпізніші терміни, щоб офіційна виборча кампанія виявилася максимально стислою.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомили, що в Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна на виборах жінку. Серед "5-7 кандидатур, які розглядають", називали і Ксенію Собчак.

Однак Собчак заявила, що не збирається вести справи з адміністрацією Кремля.

Пізніше в своєму блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви" Собчак написала, що вибори 2018 року "були б правильним викликом для людини, яка хоче повернути політику в країну".

"І цей виклик адресований не тільки мені ... (але - ред.) Я сама вирішу: як і що мені робити. Ніхто не буде мною маніпулювати, влаштовуючи зливи і провокації в пресі. І як тільки я вирішу чи зважуся, ви дізнаєтеся про це від мене особисто ", - підсумувала Собчак.

Путін, відповідаючи на початку вересня на запитання, чому він досі не говорить про своє висування на новий термін, пояснив, що після того, як оголошують передвиборну кампанію, всі "відразу ж перестають працювати".