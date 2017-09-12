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Путин объявит о намерении баллотироваться на очередной срок в ноябре – СМИ

Вторник, 12 сентября 2017, 10:06

Публичное объявление президента России Владимира Путина о своем согласии пойти на новый президентский срок запланировано на ноябрь.

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в администрации президента РФ.  

Согласно планам Кремля, выдвижение Путина в президенты пройдет в два этапа.

На первом этапе, в ноябре, Путин даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

"Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно", - пояснил собеседник газеты.

По его словам, формат события должен чем-то напоминать "прямую линию президента": общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

Осенью планируется провести сразу несколько мероприятий с участием Путина. В частности открытие памятника жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова в Москве.   

День президентских выборов может быть перенесен на дату подписания  так называемого   "договора о присоединении Крыма" – 18 марта.

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

Как известно, ранее СМИ сообщили, что в Кремле хотят сделать главным соперником Путина на выборах женщину. Среди "рассматриваемых 5–7 кандидатур" называли и Ксению Собчак.  

Однако Собчак заявила, что не собирается вести дела с администрацией Кремля. 

Позже в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" Собчак написала, что выборы 2018 года "были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну".

"И этот вызов адресован не только мне… (но – ред.) я сама решу: как и что мне делать. Никто не будет мной манипулировать, устраивая сливы и провокации в прессе. И как только я решу или решусь, вы узнаете это от меня лично", - подытожила Собчак. 

Путин, отвечая в начале сентября на вопрос, почему он до сих пор не говорит о своем выдвижении на новый срок, пояснил, что после того, как объявляют предвыборную кампанию, все "сразу же перестают работать".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcиявиборы
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