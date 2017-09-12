Саакашвілі відмовився підписувати протокол про адмінпорушення

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі відмовився підписувати адмінпротокол про незаконне перетинання ним державного кордону України.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, оточення Саакашвілі блокує прикордонний наряд, який намагався вручити одеському екс-губернатору протокол, та чинить спротив діям правоохоронних органів.

"Не дозволяє прикордонникам виконати свої обов’язки, що тягне за собою іншу, вже кримінальну відповідальність", - наголосили у прес-центрі.

Повідомляється, що оскільки лідер партії "Рух нових сил" не прибув у пункт пропуску та заявив, що не збирається цього робити, у вівторок прикордонний наряд прибув до місця тимчасового проживання Саакашвілі в готелі "Леополіс" у Львові для того, аби "вже вдруге" повідомити йому про факт незаконного перетину кордону, підписати та вручити необхідні процесуальні документи.

Там нагадали, що після організованого Саакашвілі та окремими народними депутатами незаконного масово перетину кордону у пункті пропуску "Шегині" Державна прикордонна служба звернулася до усіх, хто це зробив, з проханням повернутися до пункту пропуску "Шегині", юридично оформити факт перетину кордону та дати можливість прикордонникам оформити необхідні адміністративно-процесуальні документи.

"Лише впродовж учорашнього дня до пункту пропуску прибули 14 громадян України та інших держав для вирішення цього питання", - повідомили у ДПСУ.

У той же час, за інформацією "Інтерфакс-Україна", адвокати Саакашвілі і прикордонники зараз в будівлі "Леополіса" вносять зауваження до протоколу про незаконний перетин кордону.

За словами адвоката Маркіяна Галабали, юридична позиція захисту політика грунтується на трьох тезах:

- протокол про адміністративне правопорушення мали вручити протягом трьох годин з моменту виявлення адміністративного правопорушення;

- 11 вересня Саакашвілі подав до міграційної служби заяву про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту, і тепер, відповідно до закону, виключається "будь-яка можливість залучення до адміністративної відповідальності за ст.204 Кодексу про адміністративні правопорушення ";

- перетинання державного кордону 10 вересня в ПП "Шегині" було законним, оскільки здійснювалося в умовах крайньої необхідності з метою порятунку життя людей в пункті пропуску через його мінування.

Галабала нагадав, що СБУ в 10 вересня повідомила про мінування ПП "Шегині", і пункт пропуску був закритий саме тоді, коли автобус з Саакашвілі вже перетнув державний кордон Польщі.

"Тобто закрили пункт пропуску саме тоді, коли ми вже перетнули державний кордон Польщі, і нас не хотіли пускати через державний кордон України. Тобто ми опинилися фактично в пастці - ми не могли повернутися на територію Польщі, і нас не евакуювали на територію України", - зазначив юрист.

Як повідомлялося, у вівторок вранці у Львові представник Державної прикордонної служби зачитав Міхеілу Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Українська правда