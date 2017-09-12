Саакашвили отказался подписывать протокол об админнарушении

Экс-президент Грузии Саакашвили отказался подписывать админпротокол о незаконном пересечении им государственной границы Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, окружение Саакашвили блокирует пограничный наряд, который пытался вручить одесскому экс-губернатору протокол, и сопротивляется действиям правоохранительных органов.

"Не позволяет пограничникам выполнить свои обязанности, что влечет за собой другую, уже уголовную ответственность", - отметили в пресс-центре.

Сообщается, что поскольку лидер партии "Движение новых сил" не прибыл в пункт пропуска и заявил, что не собирается этого делать, во вторник пограничный наряд прибыл к месту временного проживания Саакашвили в гостинице "Леополис" во Львове для того, чтобы "уже во второй раз" сообщить ему о факте незаконного пересечения границы, подписать и вручить необходимые процессуальные документы.

Там напомнили, что после организованного Саакашвили и отдельными народными депутатами незаконного массово пересечения границы в пункте пропуска "Шегини" Государственная пограничная служба обратилась ко всем, кто это сделал, с просьбой вернуться в пункт пропуска "Шегини", юридически оформить факт пересечения границы и дать возможность пограничникам оформить необходимые административно-процессуальные документы.

"Только в течение вчерашнего дня в пункт пропуска прибыли 14 граждан Украины и других государств для решения этого вопроса", - сообщили в ГПСУ.

В то же время, по информации "Интерфакс-Украина", адвокаты Саакашвили и пограничники в настоящее время в здании "Леополиса" вносят замечания в протокол о незаконном пересечении границы.

По словам адвоката Маркияна Галабалы, юридическая позиция защиты политика основывается на трех тезисах:

- протокол об административном правонарушении должны были вручить на протяжении трех часов с момента выявления административного правонарушения;

- 11 сентября Саакашвили подал в управление миграционной службы во Львовской области заявление о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты, и теперь, согласно закону Украины о статусе беженца и лиц, которые требуют дополнительной защиты, исключается "любая возможность привлечения к административной ответственности по ст.204 Кодекса об административных правонарушениях";

- пересечение государственной границы 10 сентября в ПП "Шегини" было законным, поскольку осуществлялось в условиях крайней необходимости с целью спасения жизни людей в пункте пропуска из-за его минирования.

Галабала напомнил, что СБУ в 10 сентября сообщила о минировании ПП "Шегини", и пункт пропуска был закрыт именно тогда, когда автобус с Саакашвили уже пересек государственную границу Польши.

"То есть закрыли пункт пропуска именно тогда, когда мы уже пересекли государственную границу Польши, и нас не хотели пускать через государственную границу Украины. То есть мы оказались фактически в ловушке – мы не могли вернуться на территорию Польши, и нас не эвакуировали на территорию Украины", - отметил юрист.

Как сообщалось, во вторник утром во Львове представитель Государственной пограничной службы зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Украинская правда