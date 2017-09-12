Прикордонники зачитали Саакашвілі адмінпротокол про порушення кордону

Представник Державної прикордонної служби зачитав Міхеілу Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це сталося у вівторок біля львівського готелю "Леополіс" у присутності журналістів, народних депутатів, та адвокатів Саакашвілі.

Саакашвілі на це сказав, що добре знається на юриспруденції і йому відомо, що протокол мали вручити впродовж трьох годин після ймовірного порушення ним кордону, зараз же спроби прикордонників зробити це є незаконними.

"Якби вони принесли цей протокол протягом трьох годин, коли ми перетнули кордон - вони не можуть сказати, що я десь ховався, я був на головній площі Львова разом з тисячами львів'ян - то я б взяв без питань цей протокол. Але те, що зараз вони приносять - це порушення закону", - сказав екс-президент Грузії.

Його адвокати підтвердили правдивість цієї заяви, посилаючись на норми Кодексу про адміністративні правопорушення. Вони заявили що це перше порушення з боку прикордонників щодо процедури вручення цього протоколу Саакашвілі.

Прикордонник зачитує Саакашвілі адмінпротокол про порушення кордону Скрін-шот з трансляції телеканалу NewsOne

За словами присутнього депутата ВР Юрія Дерев'янка, ознайомлення з протоколом - тривала процедура, яка може зайняти близько години.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.