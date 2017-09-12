Саакашвілі таки підписав протокол, але з запереченнями

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі підписав спочатку заперечення його адвокатів до протоколу про незаконний перетин кордону, а потім підписав в цілому протокол.

Про це у вівторок повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Після приєднання заперечення до протоколу прикордонники залишили територію львівського готелю "Леополіс", де знаходиться Саакашвілі.

Перед цим його адвокат Маркіян Галабала пояснив: "Ми даємо зараз Міхеілу Саакашвілі заперечення проти протоколу про адміністративне правопорушення, про те, що ми вважаємо протокол про притягнення його до відповідальності незаконним. Аргументи про це розміщено на цих аркушах паперу, які підписуватиме Саакашвілі".

Саакашвілі вніс від руки виправлення в заперечення до протоколу.

При цьому він заявив: "Добре. 18 вересня. А я до 18 вересня, якщо вони ще перепони мені не влаштують, я починаю свої поїздки по Україні... З завтрашнього дня у мене починаються зустрічі по всіх регіонах України... Ми будемо разом з вами міняти систему".



Як відомо, раніше в Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі відмовився підписувати адмінпротокол про незаконне перетинання ним державного кордону України.