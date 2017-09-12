Саакашвили все же подписал протокол, но с возражениями

Экс-президент Грузии Саакашвили подписал сначала отрицание его адвокатов в протокол о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом протокол.



Об этом во вторник сообщает "Интерфакс-Украина".



После присоединения возражений к протоколу пограничники покинули территорию львовского отеля "Леополис", где находится Саакашвили.



Перед этим его адвокат Маркиян Галабала пояснил: "Мы даем сейчас Саакашвили возражения против протокола об административном правонарушении, о том, что мы считаем протокол о привлечении его к ответственности незаконным. Аргументы об этом размещены на этих листах бумаги, которые будет подписывать Саакашвили".



Саакашвили внес от руки исправления в отрицание в протокол.



При этом он заявил: "Хорошо. 18 сентября. А я до 18 сентября, если они еще преграды мне не устроят, я начинаю свои поездки по Украине... С завтрашнего дня у меня начинаются встречи по всем регионам Украины... Мы будем вместе с вами менять систему".



Как известно, ранее в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили отказался подписывать админпротокол о незаконном пересечении им государственной границы Украины.