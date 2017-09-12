Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили все же подписал протокол, но с возражениями

Вторник, 12 сентября 2017, 13:37

Экс-президент Грузии Саакашвили подписал сначала отрицание его адвокатов в протокол о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом протокол.

Об этом во вторник сообщает "Интерфакс-Украина".

После присоединения возражений к протоколу пограничники покинули территорию львовского отеля "Леополис", где находится Саакашвили.

Перед этим его адвокат Маркиян Галабала пояснил: "Мы даем сейчас Саакашвили возражения против протокола об административном правонарушении, о том, что мы считаем протокол о привлечении его к ответственности незаконным. Аргументы об этом размещены на этих листах бумаги, которые будет подписывать Саакашвили".

Саакашвили внес от руки исправления в отрицание в протокол.

При этом он заявил: "Хорошо. 18 сентября. А я до 18 сентября, если они еще преграды мне не устроят, я начинаю свои поездки по Украине... С завтрашнего дня у меня начинаются встречи по всем регионам Украины... Мы будем вместе с вами менять систему".

Как известно, ранее в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили отказался подписывать админпротокол о незаконном пересечении им государственной границы Украины.

Темы: СаакашвилиграницаЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
Все новости...
Реклама: