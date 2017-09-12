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Порошенко поїде вболівати за українську команду в Торонто

Вівторок, 12 вересня 2017, 14:17

Президент Петро Порошенко наступного тижня відвідає Канаду, де вболіватиме за українську команду під час змагань "Ігри нескорених".

Про це він заявив під час відвідин тренувань збірної команди України.

"Після Сполучених Штатів, де я візьму участь в Генеральній Асамблеї ООН та зустрінусь з представниками американського міністерства оборони, разом з представниками уряду та моєї команди поїдемо на відкриття змагань у Торонто. Там  будемо разом вболівати за нашу команду", - зазначив Порошенко.

Він додав, що колишні військові, які будуть змагатися в "Іграх нескорених" від України є прикладом для наслідування для багатьох. Адже своєю мужністю та жагою до життя надихають інших військових, які отримали поранення під час захисту України від російської агресії.

Як відомо, "Ігри Нескорених" ("Invictus Games") – це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, отриманими під час виконання службових обов’язків. Участь у змаганнях беруть команди від країн-членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу. Вперше зазначені змагання відбулися в 2014 році в Лондоні (Велика Британія).

Раніше повідомлялося, що в Києві відбулися Національні спортивні змагання "Ігри нескорених", де відібрали учасників у подальших змаганнях в Торонто.

Українська правда

Теми: президентПорошенко
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