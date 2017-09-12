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Порошенко поедет болеть за украинскую команду в Торонто

Вторник, 12 сентября 2017, 14:17

Президент Петр Порошенко на следующей неделе посетит Канаду, где будет болеть за украинскую команду во время соревнований "Игры непокоренных".

Об этом он заявил во время посещения тренировок сборной команды Украины.

"После Соединенных Штатов, где я приму участие в Генеральной Ассамблее ООН и встречусь с представителями американского министерства обороны, вместе с представителями правительства и моей команды поедем на открытие соревнований в Торонто. Там будем вместе болеть за нашу команду", - отметил Порошенко.

Он добавил, что бывшие военные, которые будут соревноваться в "Играх непокоренных" от Украины, являются примером для подражания для многих. Ведь своим мужеством и жаждой жизни вдохновляют других военных, которые также пострадали при защите Украины от российской агрессии.

Как известно, "Игры Непокоренных" ("Invictus Games") - это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей. Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов НАТО, а также стратегических партнеров Альянса. Впервые указанные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания).

Ранее сообщалось, что в Киеве состоялись Национальные спортивные соревнования "Игры непокоренных", где отобрали участников в дальнейших соревнованиях в Торонто.

Украинская правда

Темы: президентПорошенко
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