Чийгоз и его адвокат подали две апелляции

Зампредседателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз, приговоренный к 8 годам тюрьмы, и его защитник подали две апелляции на это решение суда.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Прямо сейчас я подал две апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу - свою и Ахтема Чийгоза", - написал он.

По словам юриста, пока что его короткая, однако она будет существенно дополнена после ознакомления с протоколом судебных заседаний и приговором, текст которого будет готов только 14 сентября.

"А вот жалоба Ахтема Чийгоза мной составлена под его диктовку. Ахтем-агъа написал самую суть, без всего этого юридического крючкотворства", - сообщил адвокат.

Как известно, 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

Российские власти оккупированного Крыма обвиняют его в организации массовых беспорядков.

Украинская правда