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Інформація про мінування ПП "Шегині" надійшла від аноніма – СБУ

Вівторок, 12 вересня 2017, 16:51

Повідомлення про те, що прикордонний пункт пропуску "Шегині" замінований, надійшло від аноніма на телефон "102".

Про це Українській правді розповіли в Службі безпеки України.

Таким чином вони прокоментували поширене в ЗМІ повідомлення, що нібито СБУ вигадала історію з мінуванням, аби завадити Міхеілу Саакашвілі перетнути кордон.

Зокрема, речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі УП наголосила: "Ця інформація не відповідає дійсності!"

У свою чергу речник прикордонної служби Олег Слободян сказав УП, що, дійсно, інформація про замінування надійшла до СБУ, а вже вони поінформували про це ДПСУ.

Раніше видання "Страна" написало, що історія з "мінуванням" пункту пропуску "Шегині" під час повернення екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі до України могла бути вигадана Службою безпеки України, аби виграти час і максимально затягнути невизначену ситуацію на кордоні.

Як повідомлялося, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Коли це відбувалося прикордонники повідомили що, "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Пізніше екс-президент Грузії заявив, що вважає свої дії законними, оскільки перетинав державний кордон "в умовах крайньої необхідності з метою порятунку життя людей в пункті пропуску через його мінування".

Читайте також: "Гармидер і сором на кордоні. Як Саакашвілі повернувся в Україну"

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУСаакашвілікордон
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