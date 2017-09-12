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Информация о минировании ПП "Шегини" поступила от анонима – СБУ

Вторник, 12 сентября 2017, 16:51

Сообщение о том, что пограничный пункт пропуска "Шегини" заминирован, поступило от анонима на телефон "102".

Об этом Украинской правде рассказали в Службе безопасности Украины.

Таким образом они прокомментировали распространенное в СМИ сообщение, что якобы СБУ выдумала историю с минированием, чтобы помешать Саакашвили пересечь границу.

В частности, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УП подчеркнула: "Эта информация не соответствует действительности!"

В свою очередь представитель пограничной службы Олег Слободян сказал УП, что, действительно, информация о заминировании поступила в СБУ, а уже они сообщили об этом ГПСУ.

Ранее издание "Страна" написало, что история с "минированием" пункта пропуска "Шегини" во время возвращения экс-губернатора Одесской области Саакашвили в Украину могла быть придумана Службой безопасности Украины, чтобы выиграть время и максимально затянуть неопределенную ситуацию на границе.

Как сообщалось, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Когда это происходило пограничники сообщили, что, "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".

Позже экс-президент Грузии заявил, что считает свои действия законными, поскольку пересекал государственную границу "в условиях крайней необходимости в целях спасения жизни людей в пункте пропуска из-за его минирования".

Читайте также: "Кутерьма и срам на границе. Как Саакашвили вернулся в Украину"

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУСаакашвилиграница
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