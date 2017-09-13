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У Слов’янську правлять проект реконструкції школи – ціна може злетіти

Середа, 13 вересня 2017, 11:57

У Слов’янську правлять проект реконструкції школи, де за 45 мільйонів працює "прокладка", внаслідок чого може суттєво збільшитися кошторис.

Про це пише у середу видання "Наші гроші".

Спираючись на дані  "Прозорро", журналісти  зауважили, що КП "Слов’янське управління капітального будівництва" 6 вересня уклало за неконкуретною процедурою договір ТОВ "Інститут Харківпроект" на коригування проектно-кошторисної документації, сума договору склала 300 тисяч гривень.

Послуги замовлені для внесення змін до проектно-кошторисної документації реконструкцію опорної школи м Слов’янська – ЗОШ №13 по вул.Ясній, 19.

Відкоригувати документацію "Інститут Харківпроект" повинно за місяць.

Сам договір на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ЗОШ №13 було укладено 21 червня 2016 року в результаті торгів, які провело КП "СУКБ". Тоді організатор з невідомих причин дискваліфікував ТОВ "ВП Інсайт" з найдешевшою пропозицію 478 тис грн. Після цього угоду на виготовлення документації було укладено з "Інститут Харківпроект", пропозиція якої склала 550 тис грн.

Ситуація щодо ремонту опорної школи у Слов’янську складається за сценарієм, який було реалізовано в сусідньому Краматорську, зазначають "Наші гроші".

Там у грудні 2016 року підряд на реконструкцію льодової арени від Департаменту капбудівництва Донецької ОДА у 54,18 млн отримало ТОВ "Крамміськбуд", серед засновників якого є Олена Близнюк – невістка колишнього міністра ЖКГ Анатолія Близнюка.

Потім до кошторису замовник робіт КП "Міст" Краматорської міськради вніс корегування, через що обласним департаментом капітального будівництва з "Крамміськбудом" було укладено додаткову угоду на 14,09 млн.

Через те, що вартість додаткових робіт в частині нових проектних рішень не перевищує 50% первинного договору, угоду з підрядником було укладено за переговорною процедурою без тендеру.

Як пояснював "Українській правді" один з колишніх членів місцевого осередку БПП, "це стандартна схема для відбудови Донбасу".

"Кураторами об’єктів є нардепи. Над ними стоять Герасимов (Артур Герасимов, представник президента в парламенті, керівник обласного осередку БПП) та Жебрівський (губернатор Донеччини Павло Жебрівський)" – сказав співрозмовник УП, коментуючи зростання кошторису будівельних робіт по школі №9 у Покровську з початкових 55,57 млн грн. на 9,3 млн грн. за "додаткові роботи".

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"Інститут Харківпроект" зареєстроване на 12 фізосіб, серед яких найбільша частка в статутному капіталі у харків’янина Олександра Хмелевцова, директором є Юрій Спасов. Донедавна колектив засновників фірми складався взагалі з 75 фізосіб.

Угоду про реконструкцію опорної школи в Слов'янську було укладено 24 лютого між Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА та ТОВ "Ріола-Модуль Лтд". Сума угоди склала 44,64 млн грн. Вона передбачала проведення масштабних будівельно-ремонтних робіт як в приміщенні школи, так і на прилеглій ділянці.

"Ріола-модуль Лтд" зі статутним капіталом 375 грн. належить івано-франківцю Володимиру Духовичу, який раніше був партнером по ТОВ "НВО "Стальконструкція" Романа Абрамовського – колишнього заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Теми: будівництвокорупція
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