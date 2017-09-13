В Славянске правят проект реконструкции школы – цена может взлететь

В Славянске правят проект реконструкции школы, где за 45 миллионов работает "прокладка", в результате чего может существенно увеличиться смета.

Об этом пишет в среду издание "Наші гроші".

Опираясь на данные "Прозорро", журналисты отмечают, что КП "Славянское управление капитального строительства" 6 сентября заключило по неконкуретной процедуре договор ООО "Институт Харьковпроект" на корректировку проектно-сметной документации, сумма договора составила 300 тысяч гривен.

Услуги заказаны для внесения изменений в проектно-сметную документацию реконструкции опорной школы г. Славянска - ООШ №13 по вул.Ясной, 19. Откорректировать документацию "Институт Харьковпроект" должно за месяц.

Сам договор на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию ООШ №13 был заключен 21 июня 2016 года в результате торгов, которые провело КП "СУКБ". Тогда организатор по неизвестным причинам дисквалифицировал ООО "ОП Инсайт" с более дешевым предложением 478 тыс грн. После этого соглашение на изготовление документации было заключено с "Институт Харьковпроект", предложение которого составило 550 тыс грн.

Ситуация ремонта опорной школы в Славянске составляется по сценарию, который был реализован в соседнем Краматорске, отмечают "Наші гроші".

Там в декабре 2016 года подряд на реконструкцию ледовой арены от Департамента капстроительства Донецкой ОГА в 54,18 млн получило ООО "Крамгорстрой", среди учредителей которого – Елена Близнюк – невестка бывшего министра ЖКХ Анатолия Близнюка.

Затем в смету заказчик работ КП "Мост" Краматорского горсовета внес корректировки, из-за чего областным департаментом капитального строительства с "Крамгорстроем" было заключено дополнительное соглашение на 14,09 млн.

Так как стоимость дополнительных работ в части новых проектных решений не превышает 50% первоначального договора, соглашение с подрядчиком было заключено по переговорной процедуре без тендера.

Как объяснял "Украинской правде" один из бывших членов местной ячейки БПП, "это стандартная схема для восстановления Донбасса".

"Кураторами объектов являются нардепы. Над ними стоят Герасимов (Артур Герасимов, представитель президента в парламенте, руководитель областной организации БПП) и Жебривский (губернатор Донетчины Павел Жебривский)", – сказал собеседник УП, комментируя рост сметы строительных работ по школе №9 в Покровскую из начальных 55,57 млн грн. на 9,3 млн грн. за "дополнительные работы".

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"Институт Харьковпроект" зарегистрировано на 12 физлиц, среди которых наибольшая доля в уставном капитале в харьковчанина Александра Хмелевцова, директором является Юрий Спасов. До недавнего времени коллектив основателей фирмы состоял вообще из 75 физлиц.

Соглашение о реконструкции опорной школы в Славянске было заключено 24 февраля между Департаментом капитального строительства Донецкой ОГА и ООО "Риола-модуль Лтд". Сумма сделки составила 44,64 млн грн. Она предусматривала проведение масштабных строительно-ремонтных работ как в помещении школы, так и на прилегающем участке.

"Риола-модуль Лтд" с уставным капиталом 375 грн. принадлежит ивано-франковцу Владимиру Духович, который ранее был партнером по ООО "НПО "Стальконструкция" Романа Абрамовского – бывшего заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ.