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Суд над Плотницким по делу сбитого Ил-76 взял самоотвод

Среда, 13 сентября 2017, 12:32

Судьи Бабушкинского райсуда Днепра по делу о заочном осуждении главарей ОРЛО, которых обвиняют в гибели 49 военных ВСУ на борту сбитого боевиками самолета ИЛ-76 в Луганске, взяли самоотвод.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Сергей Погосян.

"Сегодня вся коллегия в составе судей Карягиной Н.А., Татарчук Л.А. и Марущак С.Л. заявили самоотвод", - написал он.

Юрист напомнил, что 20 июля самоотвод в этом деле взяли судьи Леонов А.А. и Женеску Е.В.

"Опять виновата автоматизированная система распределения дел! (Дословно: упереджений авторозподіл! Суспільний та світовий резонанс справи!)", - добавил Погосян.

По информации "Укринформа", судей очень смутил тот факт, что сторона потерпевших в интервью СМИ говорила, что доверяет этим судьям и призвала всех прийти на заседание и не давать судьям взять самоотвод.

После этого, по словам судей, никто не поверит в их беспристрастность, и любой европейский суд с легкостью сможет опровергнуть их решения.

Предполагается, что следующее рассмотрение дела назначат на конец сентября.

Как известно, днепровский суд рассматривает дело против главаря боевиков ОРЛО Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов Патрушева и Гуреева, которые обвиняются в организации сбивания ИЛ-76 в 2014 году.

Ранее дело рассматривали в Сватовском районном суде Луганской области.

В ночь с 13 на 14 июня 2014 года террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76, который заходил на посадку в аэропорту "Луганск". В результате погибли 49 военных.

Украинская правда

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Темы: судкатастрофыДонбассЛуганскАТО
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