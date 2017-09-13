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Мін'юст взявся посилити відповідальність за несплату аліментів

Середа, 13 вересня 2017, 12:50

Міністерство юстиції протягом місяця розробить зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за несплату аліментів й ухилення від виховання дітей.

Про це на засіданні уряду в середу заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"Ми використаємо практику європейських країн щодо і жорсткого обмеження виїзду за кордон, і обмеження права водіння транспортними засобами, і обмеження на відкриття рахунків і приховування доходів", - розповів міністр.

За його словами, зараз від несплати аліментів батьками страждають близько 500 тисяч українських дітей.

"Ким треба бути, морально, щоб їздити на коштовній машині, коли твоя дитина не отримує хоча б необхідного забезпечення?" – задався риторичним питанням, вислухавши Петренка, прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він підтримав ініціативу Мін'юсту та назвав ухилення від сплати аліментів одним за найаморальніших вчинків, до якого може вдатися чоловік.

Євген Кізілов, УП

Теми: Мін'юстзаконодавстводіти
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