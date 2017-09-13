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Минюст взялся усилить ответственность за неуплату алиментов

Среда, 13 сентября 2017, 12:50

Министерство юстиции в течение месяца разработает изменения в законодательство относительно усиления ответственности за неуплату алиментов и уклонение от воспитания детей.

Об этом на заседании правительства в среду заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Мы воспользуемся практикой европейских стран относительно и жесткого ограничения выезда за границу, и ограничения права вождения транспортными средствами, и ограничения на открытие счетов и сокрытие доходов", - рассказал министр.

По его словам, сейчас от неуплаты алиментов родителями страдают около 500 тысяч украинских детей.

"Кем надо быть, морально, чтобы ездить на дорогой машине, когда твой ребенок не получает хотя бы необходимого обеспечения?" - задался риторическим вопросом, выслушав Петренко, премьер-министр Владимир Гройсман.

Он поддержал инициативу Минюста и назвал уклонение от уплаты алиментов одним из самых аморальных поступков, который может совершить мужчина.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Минюстзаконодательстводети
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