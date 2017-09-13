Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура перевіряє "суддів ДНР": 10 справ – в суді, 39 осіб в розшуку

Середа, 13 вересня 2017, 13:19

За фактом здійснення правосуддя в незаконному утворенні "ДНР" та призначення суддів "ДНР" здійснюється досудове розслідування: в 2016-2017 років 10 обвинувальних актів направлено в суди, 39 особам оголошено підозри та оголошено у розшук.

Це випливає з відповіді на депутатське звернення народного депутата Сергія Лещенка, направленого до Генеральної прокуратури України та СБУ.

Так прокуратура Донецької області здійснює перевірку в межах кримінального провадження щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, призначених на посади суддів терористичної організації "ДНР".

"У слідчому управлінні прокуратури області перебуває кримінальне провадження від 19.01.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України з приводу сприяння діяльності "ДНР" шляхом утворення судових органів на непідконтрольній уряду України території Донецької області", – йдеться у відповіді прокуратури.

"У кримінальному провадженні розглядається питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому положенням глави 24-1 КПК України осіб, які призначені та працюють на посадах суддів так званої "ДНР", – йдеться в документі.

У прокуратурі зазначають, що впродовж 2016-2017 років до суду вже направлені обвинувальні акти стсовно 10 таких осіб, 39 особам оголошено підозри в порядку, передбаченому главою 24-1 КПК України, та вони оголошені у розшук.

В той же час на сайті під назвою "Верховный суд Донецкой Республики" опубліковано "Указ Главы Донецкой Народной Республики "О назначении судей" от 19 мая 2017 года № 119, де йдеться про призначення 24 суддів, частина з яких раніше були суддями України.

 
 

Згідно відповіді Служби безпеки України, вказаним "суддям ДНР" про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень наразі не повідомлено.

Українська правда

Теми: прокуратураДНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
прокуратура
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: