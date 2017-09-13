Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ вимагає розслідувати кожен постріл бойовиків ОРДЛО

Середа, 13 вересня 2017, 13:21

Київ закликав розслідувати кожне порушення режиму "тиші", здійснене бойовиками ОРДЛО.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"За підсумками скайп-зустрічі підгрупи з безпеки. Українська сторона закликала РФ і ОРДЛО дотримуватися взятих на себе зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню", - написала вона.

"Ми зажадали, щоб кожен випадок порушення режиму припинення вогню з боку ОРДЛО був розслідуваний, а винні - публічно покарані", - додала Оліфер.

Вона зазначила, що "під загрозою зриву знаходяться основні цілі шкільного перемир'я - безпека дітей під час навчального року".

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Згідно з інформацією штабу АТО, за добу 12 вересня бойовики в зоні проведення АТО на Донбасі 27 разів відкривали вогонь, при цьому після 18:00 вони істотно збільшили число обстрілів українських позицій.

Українська правда

Теми: КиївДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
Усі новини...
Реклама: