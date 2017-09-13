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Киев требует расследовать каждый выстрел боевиков ОРДЛО

Среда, 13 сентября 2017, 13:21

Киев призвал расследовать каждое нарушение режима "тишины", совершенное боевиками ОРДЛО.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"По итогам скайп-встречи подгруппы по безопасности. Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня", - написала она.

"Мы потребовали, чтоб каждый случай нарушения режима прекращения огня со стороны ОРДЛО был расследован, а виновные – публично наказаны", - добавила Олифер.

Она отметила, что "под угрозой срыва находятся основные цели школьного перемирия - безопасность детей во время учебного года".

Как известно, 22 августа лидеры государств "нормандского формата" выразили поддержку режима прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Согласно информации штаба АТО сутки 12 сентября боевики в зоне проведения АТО на Донбассе 27 раз открывали огонь, при этом после 18:00 они существенно увеличили число обстрелов украинских позиций.

Украинская правда

Темы: КиевДонбассАТО
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