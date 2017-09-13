Стало відомо, які травми отримали прикордонники від "прориву" Саакашвілі

Усі 10 прикордонників, які отримали травми під час сутичок на українсько-польському кордоні 10 вересня, знаходяться у лікарні.

Про це повідомив у Facebook речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Прикордонники отримали пошкодження м’яких тканин, опорно-рухового апарату, травми плечового поясу, ще у одного травмована голова", - розповідає він.

За словами прес-секретаря, зараз усі постраждалі перебувають у медичному закладі Держприкордонслужби. Після сутичок вони самі звернулися зі скаргами на погіршення здоров’я до військово-медичного центру ДПСУ у Львові.

"За прогнозами медиків, на реабілітацію та відновлення здоров’я знадобиться близько 10 днів", - повідомив Слободян.

Як повідомлялося, 10 вересня під час інциденту з проривом кордону Міхеілом Саакашвілі разом з прихильниками отримали тілесні ушкодження 11 бійців Національної поліції та 5 працівників Держприкордонслужби.

Українська правда