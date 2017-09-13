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Стало известно, какие травмы получили пограничники от "прорыва" Саакашвили

Среда, 13 сентября 2017, 14:08

Все 10 пограничников, получивших травмы во время столкновений на украинском-польской границе 10 сентября, находятся в больнице.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Пограничники получили повреждения мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, травмы плечевого пояса, еще у одного травмирована голова", - рассказывает он.

По словам пресс-секретаря, сейчас все пострадавшие находятся в медицинском учреждении Госпогранслужбы. После столкновений они сами обратились с жалобами на ухудшение здоровья в военно-медицинский центр ГПСУ во Львове.

"По прогнозам медиков, на реабилитацию и восстановление здоровья понадобится около 10 дней", - сообщил Слободян.

Как сообщалось, 10 сентября во время инцидента с прорывом границы Михеилом Саакашвили вместе с его сторонниками получили телесные повреждения 11 бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы.

Украинская правда

Темы: Пограничная службаСаакашвиличрезвычайное происшествиеграница
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