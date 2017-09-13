Стало известно, какие травмы получили пограничники от "прорыва" Саакашвили
Все 10 пограничников, получивших травмы во время столкновений на украинском-польской границе 10 сентября, находятся в больнице.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Пограничники получили повреждения мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, травмы плечевого пояса, еще у одного травмирована голова", - рассказывает он.
По словам пресс-секретаря, сейчас все пострадавшие находятся в медицинском учреждении Госпогранслужбы. После столкновений они сами обратились с жалобами на ухудшение здоровья в военно-медицинский центр ГПСУ во Львове.
"По прогнозам медиков, на реабилитацию и восстановление здоровья понадобится около 10 дней", - сообщил Слободян.
Как сообщалось, 10 сентября во время инцидента с прорывом границы Михеилом Саакашвили вместе с его сторонниками получили телесные повреждения 11 бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы.
Украинская правда