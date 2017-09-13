Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ICTV видалив з YouTube ролик, де журналіст критикує Гройсмана

Середа, 13 вересня 2017, 16:42

Телеканал ICTV видалив зі свого каналу в YouTube 3-хвилинний ролик, де журналіст, головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва критикує діяльність уряду Гройсмана.

Відео видалили, попри те, що воно набрало близько 200 тисяч переглядів. 

У відповідь на запит "Української правди" керівник PR-відділу телеканалу ICTV Тетяна Веремчук написала:

"Уривок відео, про який йдеться у вашому запиті, опубліковано на каналі Youtube ICTV за посиланням. Як видно з дати публікації, відео було опубліковано 5 вересня, відразу на наступний день після виходу випуску "Свободи слова" в ефір".

На уточнююче питання, чому видалили 3-хвилинне відео, яке зібрало близько 200 тисяч переглядів, і залишили відео, яке зібрало менше 16 тисяч переглядів, Веремчук відповіла, що 3-хвилинний ролик повторював частину 22-хвилинного відео.

"У нас редактори під час "Свободи слова" нарізають відео – в основному виступи різних осіб – і заливають їх на канал. У 3-хвилинному ролику була окрема розмова і звинувачення Севгіль. У довшому відео є і питання Севгіль, і відповіді на них. Ми залишили це відео, бо там є дві сторони. І прибрали коротке, щоб не було задвоєння", - сказала Веремчук.

Видалення відео з YouTube каналу вона назвала "звичайною практикою".

"Це звичайне робоче питання. Редактори швидко нарізають і ставлять відео. Потім є ще редакторське око, яке дивиться, щоб не було задвоєного (повторюваного – ред.) відео, щоб не було неправильно обрізаного", - сказала Веремчук.

На запитання, чому канал не "гониться за переглядами" і видаляє відео, яке мало не стало вірусним, керівник PR-відділу сказала:

"За переглядами ми, звісно, гонимося. Але у більшому відео є питання і є на них відповіді. Так правильно. Тож ваші питання щодо свободи слова точно зайві", - підсумувала Веремчук.

При цьому на YouTube каналі ICTV опубліковане відео цілої програми, водночас опубліковані шматки відео з програми і навіть окрема репліка іншого журналіста до Лілії Гриневич хронометражем менше 1 хвилини. 

З ефіру "Свободи слова", на якому був присутній Гройсман є нарізка 5 виступів прем’єра хронометражем від 35 секунд до 31 хв. 

 

Так само, кількахвилинні ролики є і з інших програм.

Ірина Балачук, УП 

Теми: ЗМІсвобода словаПінчукГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:28
У Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, проводиться евакуація
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
Усі новини...
Реклама: