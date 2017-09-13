ICTV видалив з YouTube ролик, де журналіст критикує Гройсмана

Телеканал ICTV видалив зі свого каналу в YouTube 3-хвилинний ролик, де журналіст, головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва критикує діяльність уряду Гройсмана.

Відео видалили, попри те, що воно набрало близько 200 тисяч переглядів.

У відповідь на запит "Української правди" керівник PR-відділу телеканалу ICTV Тетяна Веремчук написала:

"Уривок відео, про який йдеться у вашому запиті, опубліковано на каналі Youtube ICTV за посиланням. Як видно з дати публікації, відео було опубліковано 5 вересня, відразу на наступний день після виходу випуску "Свободи слова" в ефір".

На уточнююче питання, чому видалили 3-хвилинне відео, яке зібрало близько 200 тисяч переглядів, і залишили відео, яке зібрало менше 16 тисяч переглядів, Веремчук відповіла, що 3-хвилинний ролик повторював частину 22-хвилинного відео.

"У нас редактори під час "Свободи слова" нарізають відео – в основному виступи різних осіб – і заливають їх на канал. У 3-хвилинному ролику була окрема розмова і звинувачення Севгіль. У довшому відео є і питання Севгіль, і відповіді на них. Ми залишили це відео, бо там є дві сторони. І прибрали коротке, щоб не було задвоєння", - сказала Веремчук.

Видалення відео з YouTube каналу вона назвала "звичайною практикою".

"Це звичайне робоче питання. Редактори швидко нарізають і ставлять відео. Потім є ще редакторське око, яке дивиться, щоб не було задвоєного (повторюваного – ред.) відео, щоб не було неправильно обрізаного", - сказала Веремчук.

На запитання, чому канал не "гониться за переглядами" і видаляє відео, яке мало не стало вірусним, керівник PR-відділу сказала:

"За переглядами ми, звісно, гонимося. Але у більшому відео є питання і є на них відповіді. Так правильно. Тож ваші питання щодо свободи слова точно зайві", - підсумувала Веремчук.

При цьому на YouTube каналі ICTV опубліковане відео цілої програми, водночас опубліковані шматки відео з програми і навіть окрема репліка іншого журналіста до Лілії Гриневич хронометражем менше 1 хвилини.

З ефіру "Свободи слова", на якому був присутній Гройсман є нарізка 5 виступів прем’єра хронометражем від 35 секунд до 31 хв.

Так само, кількахвилинні ролики є і з інших програм.

Ірина Балачук, УП