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ICTV удалил из YouTube ролик, где журналист критикует Гройсмана

Среда, 13 сентября 2017, 16:42

Телеканал ICTV удалил со своего канала в YouTube 3-минутный ролик, где журналист, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева критикует деятельность правительства Владимира Гройсмана.

Видео удалили, несмотря на то, что оно набрало около 200 тысяч просмотров.

В ответ на запрос "Украинской правды" руководитель PR-отдела телеканала ICTV Татьяна Веремчук написала:

"Отрывок видео, о котором идет речь в вашем запросе, опубликован на канале Youtube ICTV по ссылке. Как видно из даты публикации, видео было опубликовано 5 сентября, сразу на следующий день после выхода выпуска "Свободы слова" эфир".

На уточняющий вопрос, почему удалили 3-минутное видео, которое собрало около 200 тысяч просмотров, и оставили видео, которое собрало меньше 16 тысяч просмотров, Веремчук ответила, что 3-минутный ролик повторял часть 22-минутного видео.

"У нас редакторы во время "Свободы слова" нарезают видео – в основном выступления разных лиц – и заливают их на канал. В 3-минутном ролике был отдельный разговор и обвинения Севгиль. В длинном видео есть и вопросы Севгиль, и ответы на них. Мы оставили это видео, потому что там есть две стороны. И убрали короткое, чтобы не было дублирования", – сказала Веремчук.

Удаление видео с YouTube канала она назвала "обычной практикой".

"Это обычный рабочий вопрос. Редакторы быстро нарезают и ставят видео. Потом есть еще редакторское око, которое смотрит, чтобы не было задвоеного (повторяющегося - ред.) видео, чтобы не было неправильно обрезанного", – сказала Веремчук.

На вопрос, почему канал не "гонится за просмотрами" и удаляет видео, которое почти стало вирусным, руководитель PR-отдела сказала:

"За просмотрами мы, конечно, гонимся. Но в видео побольше есть вопросы и есть на них ответы. Так правильно. Поэтому ваши вопросы о свободе слова точно лишние", - подытожила Веремчук.

При этом на YouTube канале ICTV опубликовано видео целой программы, одновременно опубликованы куски видео программы и даже отдельная реплика другого журналиста к Лилии Гриневич хронометражем менее 1 минуты.

Из эфира "Свободы слова", на котором присутствовал Гройсман, есть нарезка 5 выступлений премьера хронометражем от 35 секунд до 31 мин.

 

Так же, несколькоминутные ролики есть и из других программ.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИсвобода словаПинчукГройсман
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